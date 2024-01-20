方芳芳（中）、丹尼爾育有寶貝兒子Jason。（方芳芳提供）

「最美金鐘主持人」方芳芳與老公丹尼爾結婚多年，育有28歲獨子Jason，20日傳出Jason將於6月1日在上海迎娶交往3年的女友，邀請徐乃麟、曾國城、葉璦菱等好友見證小倆口的愛情。

她低調證實喜訊，表示婚宴一切簡單，目前還沒發喜帖，「有空的好友會來，沒空就算了。我們沒什麼管，婚宴、婚禮都讓他們自己決定」。她說，準媳婦沒有懷孕，也不會催促他們要早點生小孩，一切都以兒子、兒媳為主，「希望他們平凡、平安、樸實過日子就好」。

方芳芳兒子Jason原先在上海念書，後赴美國南加大攻讀心理系，準媳婦目前在精品公司上班，2人交往3年後決定攜手共度人生，「女友是同學介紹的，2人在上海認識，只要兒子選的，我們就尊重」，將來也不會干涉小倆口生活。

方芳芳近年常在台灣，跟著台灣優質生命協會、紀寶如一起做公益，即使她在去年卸下理事長職務，還是擋不住她的熱心、善良，她說：「畢竟自己出生的土地，希望能幫助到需要幫助的人。」