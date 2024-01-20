阮姓男子2022年3月被警方查獲車上有非制式手槍1枝、制式子彈6顆。桃園地方法院審理發現，阮男持有槍枝危害社會治安，但阮男當時不同意被翻找車輛，警員違法搜索。法院認定槍彈沒有證據能力，判阮男無罪，槍枝沒收，可上訴。

桃園地檢署調查，阮姓男子2019年在雲林向不詳男子取得非制式手槍1枝、制式子彈6顆。2022年3月在超商前被警方攔查，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

阮男在法院控訴警察違法搜索，稱自己停在超商前停車格，警察以他開車講手機、未繫安全帶為由盤查。自己也配合提供身分證字號，但不同意搜索，但仍被硬搜車輛，阮男說，自己沒有任何違規、也不是現行犯，自願搜索同意書是到警察辦公室才被逼著簽。

法院認為，《警察職權行使法》授權警察機關得在公共場合或合法進入場所施以臨檢，但以「具合理懷疑」為發動門檻。法院勘驗員警密錄器，認為警察就算再阮男開車門時看到開山刀，依照《警職法》也只能目視檢查車輛。而員警任意開啟置物箱、移動座椅、翻找塑膠袋，已經踰越《警職法》範圍。密錄器中，阮男也不斷要求員警出示搜索票，難認阮男自願同意被搜索。

法院審理，警察在無任何急迫情形下違反法定程序，侵害阮男隱私權甚鉅，若未禁止該批槍彈作為證據，無意鼓勵偵查機關以不正手段取證。容許該槍彈作為證據有害公平正義，為導正警員取證觀念，此案追求程序正義以維護基本人權保障應優先於社會公眾利益，認定該批槍彈無證據能力，因此判無罪，不過槍彈屬違禁品仍要沒收，可上訴。