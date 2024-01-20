現代人壽命越來越長，失智症作為高年齡族群的好發病，讓不少家庭感到困擾。有民眾發現，家中長輩出現疑似失智症的狀況，但又不確定到底是不是得病，急忙詢問「看到什麼事情時，要懷疑老人家有失智症？」

鄉民「cycutom」今（20）日在PTT八卦板表示，家裡的老人家早上把冰箱的魚拿出來解凍，打算中午的時候要煮來吃，沒想到上午出門回到家後，竟詢問睡到中午的他「怎麼把魚拿出來解凍」，讓他當場呆住。

「這只是記住不好？還是老人痴呆症的前兆？還是阿茲海默症等等之類？」原PO困擾指出，過去曾帶老人家照過含腦部的全身MRI，當時疑似因為腦部退化，結構看起來有很多空洞的地方，醫師曾建議讓老人家開始服用失智症之類的藥，但因為當時長輩並無相關狀況，家人還一度猜測醫師是否想騙藥品錢，「這類的病，又不像癌症那樣可以照超音波、核磁共振等等之類的檢查，可以確定看看是不是得到了這類的老人病，所以一般到底看到什麼事情時，就要快點帶家裡的老人家去醫院檢查，並開始吃失智症的藥了？」

其他網友則說「火忘記關、水忘記關」、「失智症在你發覺有問題的時候代表已經滿嚴重了」、「不記得自己做過的事，失智機率大」、「也有可能是單純忘記，可以多觀察頻率」、「脾氣變壞、疑神疑鬼」、「有定時吃藥、回診，很大機率可以延緩」。

其實大腸直腸外科醫師陳威佑近日才引用日本大型研究指出，與正常排便者相比，若每周排便次數少於3次，男性罹患失智症的風險是正常人的1.8倍左右，女性則是1.3倍左右；大便堅硬者罹患失智症的風險也比一般人高，男性約高2.2倍、女性約高1.8倍左右。

陳威佑同時指出，阿茲海默症協會也曾做出研究，發現便秘與認知老化和衰退有關，因此提醒若有便秘的困擾，可以多攝取蔬菜、勤運動，而若因痔瘡問題導致排便不順或便秘，應及早就醫治療。