桃園市政府推出首屆「桃園年貨大街」，串連各大公有市場推出年節特色禮包，原價超過600元下殺只需299元。另今年也會在中壢、桃園舉辦年貨大街市集展售會，匯聚桃園伴手禮、年節商品、花卉，方便民眾就近購買。

桃園市長張善政20日表示，桃園市民準備豐盛年菜時，習慣到傳統市場採買新鮮食材或美味熟食，今年串連全桃園各大公有市場推出年節特色禮包，12個公有市場各自推出價值600元僅販售299元的年貨禮包。民眾可至臉書粉絲專頁「桃好您的心」查詢訂購網址，並到市場取貨。年貨禮包也有各自市場特色，如新永和市場販售鹹水雞、豬肉乾、海苔杏仁片禮包，東門市場則是控肉、辣炒年糕、包子饅頭及蘿蔔糕禮包。

此外1月24日至28日在中壢A22老街溪站旁廣場、2月1日至5日在桃園藝文廣場舉辦年貨大街展售會，匯聚各式年貨商品並舉辦市價超過1000元禮品一元競標、消費滿1000元即可扭蛋抽獎，另中壢、桃園場活動的最後一天，生肖屬龍民眾出示相關證件，可以兌換客製春聯組或小禮品，兌換完為止。

桃園市經濟發展局局長張誠表示，即日起至全市公有市場消費，可獲得限量5萬份的專屬市場龍年紅包袋，至2月25日前還可參加拍照打卡抽洗碗機、智慧手表等好禮。此外，從春節前夕到元宵節，也在桃園觀光夜市推出「桃園夜宵大街」，有元宵花燈及燈籠廊道，元宵節當天若在夜市消費，還有機會抽中1000元夜市抵用金。