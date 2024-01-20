吳姍儒20日晚間在台北流行音樂中心主持除夕夜在華視播出的文化總會「WE ARE我們的除夕夜」，連續2年主持的她，表示能在除夕夜看到自己出現在電視中很開心。今年是兒子「小初一」首次過年，吳姍儒為了紅包正在加緊訓練小初一學講「恭喜恭喜」跟看到長輩時要露出微笑，「祝福小初一豐收」。

被問到今年的包紅包計畫，她笑言數字會比照往年辦理，「我相信以前都給的很ok，畢竟他們都笑得闔不攏嘴」。

工作繁忙的她，過年期間將前往新加坡主持多日晚會，正因為工作繁忙，所以目前沒有二胎的打算，她笑說最強的避孕方式就是遠離老公，「叫他不要太靠近」。

炎亞綸沉寂7個月的時間，19日晚在台大醫院雲林分院復出演唱，Sandy表示有收到炎亞綸新品牌的餅乾，也有看到很多人轉發他的表演片段，「很多人說他怎麼還是這麼帥，我以此鼓勵初一，長得帥、發展多，長得帥真好」。

2人過去與唐綺陽一起主持3季《36題愛上你》，之後有機會再合作？她認為主要都要看製作單位的決定，她自己是喜歡跟各方面的人合作。