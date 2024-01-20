桃園市消防局第一大隊在龜山區公所旁的中山天幕廣場，舉辦「春節居家用火用電安全消防宣導活動」，活動結合一系列的防救災知識體驗關卡，讓民眾學習防火、防災觀念，讓消防安全知識以寓教於樂的方式傳遞。

此次宣導活動結合農曆龍年主題，在攤位張貼與關卡相關龍年主題春聯，更有2名消防人員穿著可愛恐龍裝與現場民眾互動並進行有獎徵答，吸引大、小朋友一起探索「龍來運轉＿妙手回春(CPR＋AED)」、「龍送吉祥＿射水體驗」、「龍躍新程＿居家防火有一套」、「龍躍鳳鳴＿地震車體驗」、「龍年祥雲＿煙霧體驗」等5大關卡，闖關完成後，參與者還可以帶回精美禮物及造型氣球；除闖關活動，還有專為小朋友打造的小小消防車、繩索救助等體驗，在充滿歡笑聲中，防災觀念也在孩子們的心中紮根。

第一大隊也邀請世紀綠能工商高級中學、社團法人中華民國兒童燒燙傷關懷協會、桃園市政府警察局龜山分局，一起共襄盛舉，進行儀隊開場表演、燒燙傷預防與處置及防詐騙等宣導，現場活動攤位達10個之多，熱鬧非凡。

龜山消防分隊長黃稟雄表示，農曆春節返鄉或出遊，家裡更是需要檢查住宅用火災警報器是否功能正常，特別是用火用電，呼籲「人離火熄」的重要觀念，勿因爐火烹調不慎或遺忘導致遺憾。並希望透過親子參與宣導活動，將居家防火及防災知識深植於每個家庭。

第一大隊大隊長賴志忠表示，住宅火災死亡原因主要是火災「發現太慢」以致初期應變失敗、「避難逃生太晚」及高齡者行動不便無法順利逃生避難。因此，我們重點放在如何預防火災、早期發現火災、如何進行初期應變、如何進行避難逃生及教導年長者與幼童防火觀念的重要性。在春節前夕辦理防火宣導活動，希望民眾能做到小火往下逃、遇濃煙關門並到有對外窗的居室待救，用正確的防火、防災及逃生觀念，保護自己及家人，營造更美滿幸福的家庭。