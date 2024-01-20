桃園大廟景福宮長期支持各級學校、贊助訓練經費及出國比賽，大園高中足球隊獲得日本職業足球聯盟邀請將於24日前往日本參加移地訓練比賽及交流活動，因仍缺出國經費、經由桃園市足球委員會長市議員陳美梅向桃園大廟景福宮轉達希望能允以協助，桃園大廟景福宮主任委員簡征潭立即表示願意贊助出國經費10萬元讓足球隊能出國比賽。

簡征潭表示 桃園大廟長期支持重視教育、針對各級學校有需要協助或需要補助、都會全力支持，桃園大廟秉持著「取之社會、用於社會」的精神，為地方奉獻。這次大園高中足球隊有機會去日本參加比賽及交流，可以讓學生增進球技及拓展國際觀，桃園大廟非常支持、因此特別贊助10萬元，讓足球隊全員能出國比賽。

贊助款由簡征潭代表捐贈、執行長李詩明及委員監事陪同，並由陳美梅暨大園高中足球隊全體教練與球員一同代表接受，簡征潭並預祝能贏得冠軍為國爭光。