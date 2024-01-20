過年前總是特別忙碌，點外送吃美食成為省時絕招。Uber Eats 攜手平台上專屬人氣名店與美食商家合作夥伴，獻上「兩大專屬應援」，讓消費者省心力、省時間。

即日起至1月30日，上Uber Eats App 點購米其林美食指南推薦的「雙月食品社」，享花干、甜不辣及其他熱銷滷味共四款買一送一優惠。師大「師園鹽酥雞」，則是推出熱門台灣小吃米血糕與百頁豆腐買一送一優惠。Uber One會員單筆訂單金額滿350元，輸入優惠序號「懂點」再享85折優惠（單筆最高折抵70元）。

點購連續多年蟬聯米其林美食指南推薦的「雙月食品社」，享花干、甜不辣等滷味買一送一優惠。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）

手搖飲和速食是「療癒」與「紓壓」的必備美食。即日起至1月30日，Uber Eats全用戶享「再睡五分鐘」檸檬午茉綠買一送一的優惠，而 Uber One會員更獨享午茉綠歐蕾買一送一的優惠。於Uber Eats平台上提供點購「肯德基」8塊上校雞塊，即可享買一送一的超值優惠。此外，包含「漢堡王」王的華堡餐、「頂呱呱」派對熱銷組（雞脖子+地瓜薯條）、「達美樂」MyBox 總匯與龍蝦舞沙拉等多樣精選品項，也都享有買一送一等多重優惠；Uber One 會員單筆訂單金額滿 350 元，輸入優惠序號「懂點」再享 85 折優惠（單筆最高折抵70元）。