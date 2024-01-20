戴資穎印度羽球公開賽女單4強賽，以直落二拍落楊佳敏。（李弘斌攝）

戴資穎印度羽球公開賽女單4強賽，以直落二拍落楊佳敏。（李弘斌攝）

戴資穎印度羽球公開賽女單4強賽，以直落二拍落楊佳敏。（李弘斌攝）

戴資穎印度羽球公開賽女單4強賽，以直落二拍落楊佳敏。（李弘斌攝）

戴資穎印度羽球公開賽女單4強賽，以直落二拍落楊佳敏。（李弘斌攝）

戴資穎印度羽球公開賽女單4強賽，以直落二拍落楊佳敏。（李弘斌攝）

台灣羽球「一姐」戴資穎20日在印度羽球公開賽女單4強賽，連2局都從落後劣勢中逆轉，用36分鐘以21比13、21比18拍落新加坡楊佳敏，新球季連2站都闖進決賽，明天將與陳雨菲、王祉怡「大陸內戰」的勝方爭冠。

戴資穎新年首站在馬來西亞公開賽不敵韓國球后安洗瑩拿下亞軍，轉戰印度尋求新球季首冠，接連拍下中國大陸高昉潔、泰國革通、何冰嬌，且3戰都以直落二拍落對手，順利挺進4強。

而楊佳敏在8強戰碰上安洗瑩，但球后在首局以19比21讓出後，次局又陷入0比3落後時因腳傷選擇退賽，由楊佳敏取得4強門票，今天將與小戴爭奪決賽門票，但翻開過去對戰歷史，戴資穎4戰全勝。

開局戴資穎出現較多失誤因此陷入落後，努力追到5比5後又連掉3分，7比9後連拿4分以11比9逆轉進入技術暫停。重回賽場後雖然被楊佳敏追平，但小戴很快回穩，打出一波10比2攻勢，也順勢拿下首局。

次局戴資穎陷入2比7落後，一路在後頭苦追，但她展現韌性，在9比15時打出10比2攻勢逆轉，最後讓楊佳敏回球掛網，用36分鐘拿下首張決賽門票。