前華航空服員趙筱葳(Ivy)因為長得神似林依晨，而有「華航林依晨」的稱號，日前她在IG限時動態中透露，因為看了一部和飲食有關的紀錄片，她決定要開始嘗試植物性飲食，還附上吃著素食漢堡的照片，怎料，她下一則動態卻貼出她大吃生蠔，引發網友質疑，她也出面回應。

趙筱葳在IG限時動態上表示，在看完《人如其食》這部紀錄片後，為了健康決定和男友一起嘗試植物性飲食。而近日她和男友到一起到澳洲旅遊，兩人理所當然盡情地品嚐在地美食，怎料，她貼出一則大吃生蠔的照片，還標註「生蠔自由」的動態，引發網友質疑，和她說的植物性飲食不同，覺得她言行不一。

趙筱葳表示要嘗試植物性飲食，卻大吃生蠔引發網友質疑。(圖／weicutey IG)

面對網友的質疑，趙筱葳也親自解釋「大家不要誤會了啊，植物性飲食不是純素食啦，我們主要是為了自己身體健康想這樣做，對我來說其實只是在食物的選擇順序不同而已，先以蔬食為主，再來是海鮮，其次才是其他的肉類。自己的身體自己照顧，沒有什麼對錯囉！」

趙筱葳澄清植物性飲食，不是完全吃素。(圖／weicutey IG)

趙筱葳也和網友科普植物性飲食，她說「它以完整、未精製或以最低限度精製的植物和食物為主，並避免肉類、乳製品和其他高度加工的食物。」她強調單純是健康考量，沒有強制規定要遵守所有規定，也推薦網友可以找相關資訊看看。