新北市1名46歲黃姓男子，自2009年起12年6度酒駕被訴4度入監，2次易科罰金，卻仍不知悔改，2022年他再度酒駕拒測，遭裁處18萬元罰鍰，經新北分署扣押其人壽保險之理賠金及保單價值準備金，扣得理賠金約12萬元及保單價值準備金約14萬元，義務人擔心其壽險保單被強制解約，請求書記官先收取約12萬元之理賠金，餘欠約 6 萬元籌款繳清，請求暫勿強制解約。

現年46歲之新北市籍黃姓男子，自2009年6月至2021年5月間，12年內共6度酒駕，先後被宜蘭、新北、臺北及士林等4地檢署檢察官6度提起公訴，均判決有罪，其中4次入監服刑，服刑期間合計20月，2次易科罰金，金額合計21萬元，但義務人卻仍不知悔改，又於2022年4月8日下午5時22分許，騎乘普通重型機車，在新北市板橋區環河路4段一帶被警察攔檢實施酒測，因無照駕駛，又拒絕酒測，移由新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，並於2023年2月間移送新北分署執行。

新北分署於2023年4月19日同時扣押義務人之銀行存款及人壽保險之保單價值準備金等債權，雖未扣得存款，但扣得其人壽保險之保單價值準備金約14萬元及理賠金約12萬元，義務人於2023年10月下旬接到新北分署通知，就新北分署將強制解約一事陳述意見之公文後，擔心2其壽險保單遭強制解約，急致電請求書記官先收取約12萬元之理賠金， 餘欠約6萬元，將會籌款繳清，請求不要強制解約。新北分署已先同意義務人之請求，但書記官嗣後卻聯絡不上義務人，義務人如未在一定期 限內繳納罰鍰，新北分署將部分強制解約，收取解約金清償尚欠之罰鍰。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒(毒)駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款， 以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕罰鍰案件持續強力 執行之決心。

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