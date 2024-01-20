日本女模藤川流夢（藤川らるむ）今年滿20歲，而她日前盛裝出席「成人日」，卻因過度大膽的服裝惹議，引發正反兩派網友論戰。

「成人日」是日本重要的傳統節日之一，在每年1月的第二個星期一，各地市政府會舉辦慶祝儀式，為紀念年滿20歲的年輕人正式踏上人生下個階段，而當天出席的民眾，會穿上小洋裝、西裝或傳統服飾。

藤川流夢當天穿上深綠色西裝搭西裝褲，內搭高領透膚上衣，大膽「真空」設計讓好身材若隱若現，尺度比一般人還要大，吸引路人的目光，她也附文寫下「成人式不穿振袖（年輕女性穿的和服）也是可以的喔」。

不過她的穿著卻引來網友兩派論戰，「這算哪門子的成人式？」、「這樣穿不冷嗎？」、「穿得太暴露了」，也有人表示「她想怎麼穿是她的個人自由」、「這就是時尚」、「有規定一定要穿和服嗎？」」，而她本人也接受各界議論，將相關討論及新聞轉發到個人社群。

其實，這不是她第一次因為暴露穿著受到批評，她之前就因穿著裸色連身洋裝搭電車，胸前大開挨轟「不檢點」，若被騷擾就太遲了，讓她怒回擊「是時候認知到（日本）為何被叫『痴漢大國』了吧」。