香港女星薛凱琪昔日以電影《早熟》和《分手說愛你》爆紅，還有一副好歌喉，原本一路順遂的星途卻因感情問題，一度遭封殺淡出幕前多年，直到近年才憑參加選秀綜藝《乘風破浪》，再創演藝事業巔峰。薛凱琪雖然已42歲卻有一張娃娃臉，被封為「凍齡女神」，但她近日難得穿超性感禮服，2身材特徵竟遭網友嫌棄。

薛凱琪平日樂於透過社群與粉絲分享生活近況，或是在各種工作場合的花絮畫面，42歲的她最近難得有較為性感風格的打扮，身穿平口白點黑底禮服，展現出婀娜多姿的S曲線。

怎料，薛凱琪性感打扮令她的鎖骨線條和天鵝頸更明顯，卻引來正反兩極評論，有不少網友留言吐槽，「寬肩膀就別穿這種禮服」、「臉好美，往下看嚇到」、「脖子這麼長真的不要穿這種款式禮服」；但廣大粉絲則發聲力挺，「果然是香港最後一個少女」、「可愛又性感是真的存在啊」、「太凍齡了吧」。

其實薛凱琪在2003年以歌手身分出道，2年後挑戰電影圈，處女作《早熟》就讓她成為千萬票房女星，人氣不斷攀升；無奈薛凱琪當時太年輕，與成龍兒子房祖名熱戀，因為被指是「小三」，讓她飽受罵名，最慘的是分手後還遭到封殺；好在薛凱琪挺過這些紛擾，如今已回歸演藝圈，有實力又有顏值，成功獲得更多粉絲支持。