造福喜愛限量餐酒會的老饕，在2024年開春之際，台南遠東香格里拉邀請對究極美饌、稀有食材如數家珍的遠東香格里拉飯店廚藝總監劉冠麟，在1月27日及28日於館內「醉月樓」打造上海美食哲學「麟式饗宴」，帶來15道經典佳餚搭配3款日本秩父威士忌，2場限量席次的晚宴即日起開賣，每人2988元+10%。

現在想吃到遠東香格里拉廚藝總監劉冠麟（Eddie）的菜，若不是名門政要的座上賓，就得在全球香格里拉酒店所舉辦的老饕級私廚餐會才能品嘗得到。鑽研廚藝近40年的Eddie，對中華美食領域尤其熟稔，即便是每道看似簡單的佳餚，他都能道出背後典故，他的精湛廚藝也受到法國知名3大美食協會的肯定，更以獨到見解精確掌握中餐廚藝精髓與趨勢，多次引領中式餐飲話題，包含引進全聚德、便宜坊、厲家菜等知名餐飲美食節。

遠東香格里拉廚藝總監劉冠麟（Eddie）。（台南遠東香格里拉提供）

這次「麟式饗宴」呈現高檔且經典的上海菜，首先是精緻六首碟，以一菜一道呈現六種風味別具的開胃前菜。其中「五香燻魚」用了巴掌大的小鯧魚，雖帶燻字，卻無燻製之實，是先醃再炸，最後浸泡滷汁入味而成，香酥甜膩；「梅汁紅柿」外型似盛開的玫瑰，上桌後澆淋以台南百年蜜餞老店正合興的烏梅做成的醬汁，精妙刀工刺激感官；江浙名菜「花雕醉雞」精選台灣土雞肉加入老母雞湯、花雕酒醃製一日，肉質鮮嫩、酒香撲鼻。

重頭戲的主菜包含上海菜系濃油赤醬代表的「上海鮑魚紅燒肉」，選用鮮美四頭鮑搭佐肥瘦適中黑毛豬五花，每口都嘗得到脂香；功夫料理「清燉蟹粉獅子頭」以大閘蟹粉拌入肉質Q彈五花肉，注入老母雞上湯煨煮，湯鮮味美；而主廚獨門招牌「松茸蟹粉焗蟹蓋」，手拆花蟹肉絲口感鮮甜，搭配洋蔥、松茸與大閘蟹粉，鮮香甜潤。整套套餐從頭盤、主菜到甜點共15道，透過炒、㸆 、燉、燻、煨、蒸等烹調方式，讓饕客品盡上海菜的各種迷人滋味。

【飲酒過量 有礙健康】