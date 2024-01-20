曹佑寧戲裡造型斯文帥氣，但時運不佳，在迷茫中找人生方向。（LINE TV、華視提供）

曹佑寧在演藝圈經歷高低起伏，拿出運動員精神面對。（陳俊吉攝）

曹佑寧累積不少生活經驗，演戲時也更有感觸。（陳俊吉攝）

曹佑寧和黃冠智在LINE TV、華視共同出品的最新劇集《華麗計程車行》飾演一對個性迥異的兄弟。戲裡曹佑寧先是出國留學計畫遭遇921大地震而生變，留在台灣參加教師甄選又落榜，時運不佳、在低潮中找尋人生方向。曹佑寧分享當演員後也有段迷茫時期，當時遇到問題不懂得提問、帶著困惑繼續往下走，結果心裡打了結，「當下滿痛苦又得接受它。」

他的出道電影作品《KANO》累積不小聲量，也入圍當年金馬獎最佳新人，成名後他選擇回去打球，2年後重返演藝圈，接拍的作品卻沒有太大回響，讓他感到困惑，「我以為拍戲每一個作品都會有人關注。」他陷入低潮，但也意識到如果繼續墮落下去，就會對一切失去信心。

曹佑寧（右）和黃冠智劇中飾演個性迥異的兄弟。（陳俊吉攝）

他慶幸自己是運動員出身，把運動員哲學搬出來抵擋嚴重的失落感，「因為運動員很容易遇到失敗，比賽結果就是一翻兩瞪眼，之後在演藝圈也有建立這樣的想法，演藝生活就像是波浪，很難一直維持在高點，要拿掉得失心，加強自己的不足。」

曹佑寧戲裡和郭子乾演父子，2人首次合作印象最深刻的是有場郭生病，要替他刮鬍子的戲，曹形容角色狀態有些彆扭、心裡又有滿滿說不出口的愛，「男人幫男人刮鬍子也是會害羞，畢竟他是我的長輩，但心裡很不捨爸爸怎麼會變成這樣子。」

這場戲也讓他想到2、3年前把他帶大的外婆過世，喪禮時他親自替外婆大體擦澡、整理儀容，「那感覺很難形容，就是想要好好送她一程，有這樣生活經驗，刮鬍子那場戲感觸就很深。」

曹佑寧服裝：BOSS

黃冠智服裝：NIHOW

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