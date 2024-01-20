婁峻碩20日受邀擔任服飾品牌一日店長。臨近歲末年終，他近期工作滿檔，尾牙、春酒邀約20場，粗估吸金近千萬元，荷包滿滿。感情、事業兩得意的他去年驚喜宣布向女友焦凡凡求婚成功，隨後順利在台北市購入新房，房子格局是3房2衛，目前正努力賺錢還房貸中。

他新房正裝潢階段，有打造嬰兒房嗎？他笑說，什麼房間都可以拿來做嬰兒房。被問及婚禮新進度，他僅說，希望在國外舉辦婚禮，不過一切還沒開始規劃，而婁峻碩、焦凡凡在圈內擁好人緣，他打趣說因為婚禮要邀請的人太多，不想要把婚宴搞這麼複雜，目前打算婚禮只會邀請雙方家人參與。

他們預計在農曆年後，才會開始仔細規劃婚事等細節，他正積極安排雙方家人見面，籌劃提親事宜，至於有望雙喜臨門、先有後婚？他坦言，現在是有避孕，下秒卻語帶保留說：「還是先不要把話講死，但目前是都沒有。」人氣火紅的他去年唱了上百場校園、超過40場商演，粗估吸金上千萬元，日前舉辦尾牙，現場撒10萬元獎金慰勞辛苦的員工。