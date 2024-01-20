諾魯15日與我國「突襲式」斷交，外交部長吳釗燮18日接受《澳洲人報》（The Australian）專訪，譴責中國利用諾魯近期財政缺口趁虛而入，以無上限金援方式誘使諾魯外交轉向，意圖打擊民主陣營信心，他提醒區域國家對中國威權在東海、南海等區域擴張的野心提高警戒心，共同維護印太地區的自由開放。

吳釗燮說明，諾魯近期因境內「區域難民處理中心」即將關閉而可能造成財政困難，台灣正與澳洲、美國持續交換意見，研議如何加強支援諾魯，幫助諾魯度過難關，然而中國卻利用諾魯財政缺口，趁虛而入拉攏諾魯政要，在我國選後世界眾多國家恭賀民主勝利之際，以鉅額無上限金援誘使諾魯外交轉向，意圖打擊民主陣營信心。

吳釗燮指出，許多外交轉向中國的國家是後才發現中國並未兌現先前利誘的承諾，而相較之下台灣則是與友邦推動合作計畫，嘉惠當地人民，他提醒，區域國家對中國行徑提高警覺，正視中國以兩岸外交角力為藉口進行威權擴張的野心，共同維護印太地區的自由開放。

吳釗燮說，我國與太平洋3友邦邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向我重申兩國堅定邦誼，台灣也將持續在氣候變遷及再生能源等議題上與吐國共同合作；帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）日前也與副總統、總統當選人賴清德視訊對話，強調台帛邦誼是基於共享價值及對印太區域和平繁榮的承諾；外交部政務次長田中光目前也正以總統特使身分率團前往馬紹爾群島共和國祝賀新任總統海妮（Hilda Heine）就職，兩國並將持續推進雙邊合作計畫。

吳釗燮說明，台澳多年來致力透過各種管道及機制深化兩國在太平洋區域的合作，密切注意中國在此區域的行動，而中國的威權擴張野心不僅止於台灣，實則已擴張到東海、南海等區域，並擴越第一島鏈遠至整個太平洋，他舉例，2022年4月中國與索羅門群島簽署安全協議，並於近年汲汲於與吉里巴斯加強合作，中國行徑已引起澳洲政府嚴正關切及採取相應行動。

吳部長強調，台澳共同面對威權主義威脅，雙邊合作將更緊密，台灣並將與太平洋友邦及理念相近國家持續深化合作，審慎嚴防中國無所不在的滲透及野心，共同遏止威權主義在印太地區及全球的擴張與侵略。