113學測上午考數A，卻傳出左營高中考場出大包，提前1分鐘打鈴，造成有學生沒寫完考卷，當場哭了出來，對此大考中心也做出回應。

據了解，數A原定早上11點結束，左營高中考場鈴聲卻在10:59就響起，儘管有廣播第一時間說明是誤響，但部分教室已經收卷，無法發回考卷讓學生繼續作答，有學生當場覺得受委屈，哭了出來。

大考中心對此表示，第一時間就接獲考區聯繫，已掌握各教室狀況，包括受影響的人數，後續會將確認結果提報至考委會進行審議。