周杰倫（右二）19日現身巴黎時裝周Dior 2024冬季男裝秀，賽車手Lewis Hamilton（左起）、法國演員Raphael Quenard、美國建築師Peter Marino出席盛會。（杰威爾提供）

樂壇天王周杰倫（周董）19日現身巴黎時裝周Dior 2024冬季男裝秀，首度以全球代言人的身份出席看秀，現場星光熠熠，包括全球知名賽車手Lewis Hamilton、法國知名演員Raphael Quenard、美國建築師Peter Marino、日本知名藝人Ryusei Yokohama等都是座上嘉賓。

周董日前在巴黎舉辦「嘉年華」世界巡演成功圓滿落幕，18日則在當地歡慶45歲生日，與家人、好友在巴黎歡慶，愛妻昆凌則是隔一天19日晚上曬出全家合照，甜蜜說：「Happy birthday baba，健康快樂最重要。」浪漫放閃。

周董、昆凌婚後感情甜蜜，昆凌還接連在不同社群曬出多張幸福合照，率先在IG稱周董為「baba」，隨後於小紅書上傳多張與周董的合照，還曝光2人當年交往時的恩愛合照，並透露周董生日最開心的事情，就是全家人一直在一起。

周董近來工作滿檔，日前現身巴黎時裝周大展天王氣場，身穿一席皮革外套，搭配湖水藍西裝及印花襯衫，氣勢十足，他開心的說：「這是一場很棒的秀，我覺得每一套衣服都好適合演唱會喔，每套都很想拿回家。」並提到，在大秀中的音樂，也令他印象深刻，「音樂很酷，它從頭貫穿到底，中間都沒有換別的曲子、也沒有變換其他節奏，是很大膽的嘗試，音樂跟秀的配合，我覺得非常重要。」當他一看完時裝大秀之後，秀出帥氣自拍照，俏皮說：「可以喝珍奶了。」