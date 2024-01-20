立法院面臨三黨不過半局面，正副院長之爭，民眾黨提出國會改革訴求要求藍綠表態。對此，媒體人黃揚明表示，民眾黨這8席立委有點太膨脹且不懂國會，依現狀來看，只要沒有「綠白合」，正副院長進到第二輪投票就是國民黨說了算，且8個委員會民眾黨一個召委都拿不到，只要藍綠不鳥民眾黨，民眾黨就只是立法院的8個角落生物，最終只有民眾黨會陷入路線之爭。

黃揚明今天（20日）在中天節目《週末大報卦》表示，民眾黨這8席立委有點太膨脹自己在立院的角色，要膨脹沒關係，但得先搞清楚立法院遊戲規則，立法院長選舉有兩輪投票，若第一輪民眾黨投自己或廢票，藍綠都沒過半，進入第二輪就是國民黨說了算，民眾黨可能連立法院長投票辦法這種基本的東西，都沒有人翻過。

黃揚明指出，民眾黨一開始就很膨脹說「你們要聽我的、我能決定你們的生死」，但現在除非民眾黨去支持民進黨，才會對國民黨造成威脅，但民眾黨若真的去支持民進黨，馬上就會有一半的支持者對柯文哲不滿，人設就崩壞了，「選前說棄藍綠保台灣、選後就擁抱綠營」，這沒人能接受，而人設崩壞還會導致他們未來幾年陷入災難，內部也會有路線之爭。

黃揚明認為，民眾黨把自己的存在感放得太大，白營可以設定議題，但如果藍綠都不鳥民眾黨，最後就會變成藍綠自己來對決。民眾黨原本以為自己是關鍵少數，結果發現原來自己是邊緣人，躲在角落玩沙，以後立法院就有8個角落生物，藍綠對決他們就在旁邊玩，喊退席也不會有人在乎。

黃揚明也分析，未來立院8個常設委員會，各政黨的席次分布，可能就是國民黨6席、民進黨6席，民眾黨1席，除非有意外，未來召委就是8個藍8個綠，而民眾黨若要創造有利條件，就是你要去求人家，而且，未來藍綠不幫民眾黨立委聯署法案，民眾黨就只能透過只能黨團提案，但進入各委員會排審時，藍、綠的召委可能就不會排審民眾黨的提案，民眾黨就會變成角落生物、邊緣化，「你把藍綠都當成垃圾，最後垃圾可能就是你，只能被放在資源回收區」，何況黃國昌自己都說簽了2年條款，藍綠也可以等到兩年後，新的民眾黨立委組成，再來考慮合作。

黃揚明直言，民眾黨的問題是不懂國會，不藍不綠也許是一開始的走法，但後續一定要跟藍綠討論出運作模式，否則就是法案永遠不會被討論，就算朝野協商民眾黨不簽字，最後進到院會表決一樣要表態。他舉例，若國民黨提出「核三廠延役」等柯文哲政見的法案，民眾黨不支持就是打臉柯文哲。所以是民眾黨會有路線問題，不是藍綠會有問題，民眾黨要思考未來在立法院扮演甚麼腳色，別以為別人會把他們當成寶，可能真的只會被當成小草。