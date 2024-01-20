黃冠智在劇中是家裡的最後一道防線。（LINE TV、華視提供）

黃冠智和郭子乾在劇中互動火花四射，左為楊麗音。（LINE TV、華視提供）

黃冠智是個很有主見想法的演員。（陳俊吉攝）

黃冠智（右）和曹佑寧劇中飾演一對兄弟。（陳俊吉攝）

黃冠智在LINE TV、華視共同出品的最新劇集《華麗計程車行》中看似是乖乖牌，退伍後被爸媽認定一定會回家接計程車行，沒想到突然叛變，跑到工廠工作。黃冠智形容自己的角色是家裡的最後一道防線，「雖然嘴巴喊著不要，但只要家裡出事都會回去擦屁股。」

很有主見的黃冠智生活中會想要滿足家人的期待，但兜兜轉轉最終還是選擇自己想做的事情，「小時候要打桌球、去外地讀書到現在當演員都是我自己的選擇，但我會讓家人感到驕傲。」

黃冠智第一次和「爸爸」郭子乾合作，他以崇拜的語氣說：「郭哥是我很喜歡的前輩，他喜歡即興演出，和他合作真的很好玩。」他笑說有段父子鬥嘴橋段，郭子乾突脫稿演出損他：「你怎麼長那麼醜？」他立即回擊：「我長這樣不是你生的？」機智的接球讓郭子乾驚喜誇讚：「唉呦，有在聽我的台詞喔！」火花四射。

黃冠智和曹佑寧也是首次合作，他的細心讓曹完全改觀，曹佑寧：「我本來對他印象是賀爾蒙很強的男生，很有力量。」他搞笑回：「認識之後覺得我是小女人嗎？」曹誇黃冠智很貼心，因為劇本有不少周星馳電影的梗，但小時候他家裡沒第四台，沒有看過太多港片，身為資深星爺迷的黃冠智，就會很貼心地替他「索引」所有片段，再一起討論搞怪橋段加入表演中。

黃冠智面露驕傲說：「周星馳電影的經典台詞我都可以倒背如流，因為演這齣戲就有藉口可以看很多港片，我的夢想就是跟星爺合作。」黃冠智和曹佑寧訪問時一搭一唱、默契十足，但他們其實到第一場戲開拍才正式見面，因為都是運動員出身，在片場會傳接棒球來培養默契。

曹佑寧出道比黃冠智早，黃會向他請教演藝事業規劃、也會分享自己的低潮，曹都不吝嗇給予意見和鼓勵。黃冠智說快殺青時，2人站在一起就算不說話也像兄弟，搞笑說：「希望我可以像哥哥一樣娶好老婆、買車又買房。」

曹佑寧服裝：BOSS

黃冠智服裝：NIHOW

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