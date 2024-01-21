南投縣長許淑華20日晚間化身模特兒，穿新創原民風時裝在半山夢工廠生命樹走伸展台，推廣原民時尚。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華（中）、副縣長王瑞德（右1）及南投縣議員全文才（左1）、石慶龍（左2）、林婷立（右2）穿著新創原民風時裝變得更年輕。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣原民局舉辦「彩虹織女服裝系列設計大賽」歷經2個多月評選，晚間在樹德半山夢工廠舉辦時尚秀。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

楊靜茹／南投報導

南投縣原民局20日先在草屯鎮中興路、太平路2段十字路口進行「名模街頭快閃時裝秀」，吸引大批民眾站在天橋、路邊觀賞，為晚間半山夢工廠時尚秀暖身；半山夢工廠生命樹變伸展台，南投縣長許淑華等人穿著新創原民風時裝走秀，盼原民元素引領時尚新潮流。

南投縣原民局為了推動原住民文創產業，去年11月舉辦全台設計稿競圖徵件，也邀請編織、服裝設計到市場行銷等各領域專家，到各部落開班授課，協助開創具各部落代表性的原時尚系列作品，「彩虹織女服裝系列設計大賽」歷經2個多月評選，20日上午先在草屯鎮街頭舉行「名模街頭快閃時裝秀」，晚間在樹德半山夢工廠舉辦時尚秀。

街頭快閃時裝秀位於草屯鎮中興路、太平路2段十字路口，上午11時許警方在四面路口進行交管，原本車水馬龍的車流全部靜止，11時半40名男、女模特兒沿著四周斑馬線走秀，展示身上的創新族服，四面路口聚集看秀民眾，連天橋上也擠滿觀眾，路過的用路人、行人體驗原住民時尚之美。

半山夢工廠生命樹成伸展台，許淑華、副縣長王瑞德及南投縣議員石慶龍、全文才、林婷立等人穿著新創原民風服飾變得更年輕，他們走上伸展台為時尚秀揭開序幕，然後交由伊林知名秀導嚴孝銘率領模特兒群開秀。

許淑華表示，透過模特兒穿著原住民特色服飾快閃走秀，展現原住民優異的文化、工藝、藝術，從山上帶到都會，再進入國際，採用國際時尚慣用行銷手法，舉行名模街頭快閃時裝秀，這次街頭快閃秀雖然只有短短的4分鐘，相信已經讓民眾印象深刻，也讓晚間時尚秀更受矚目。