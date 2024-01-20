據伊朗媒體報導，伊朗空軍正進行一項任務，要讓長期被忽略的Su-22攻擊機重獲新生。根據報導，翻新工程包括在Su-22上安裝新系統，其中一項修改是使飛機能攜帶並投放射程達40公里的雅辛滑翔導引炸彈（Yasin）以及「士兵」彈道飛彈（Arman）。

Dire que les Perses sont en avance sur les Russes concernant les munitions guidées par satellite... Les Russes utilisent des munitions lisses sans guidage GPS ou laser..

L'Iran a testé ses nouvelles munitions avec ses antiques Su-22. pic.twitter.com/G3Z3HObHBC — Restitutor Orientis (@restitutorII) October 25, 2022

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgaria Military）20日報導， 雅辛滑翔導引炸彈，彈重320公斤，搭載215公斤的重型彈頭，設計有可收縮的滑翔翼，可全天候下運作，據稱這滑翔炸彈在8.2公里的高度上投放時，不論是由無人機還是戰鬥機來投放，它的滑翔距離可達40公里。

「士兵」（Arman）飛彈於2023年首次亮相於伊斯蘭革命衛隊（IGRC）舉辦的航空展中。據信，這是阿巴比爾短程彈道飛彈（Ababil、意思為「群鳥」）的衍生產物。根據消息來源，伊朗發展士兵飛彈的目的是試圖打造一種可與俄羅斯匕首（Kh-47M2 Kinzhal）高超因素飛彈相媲美的空射武器。

Possible image of Iran's Air-Launched ballistic missile released.



In their latest military exhibition, Iran's IRGC showcased a missile dubbed "Arman" as a new armament for their Su-22 bomber fleet.



Arman highly resembles Ababil ballistic missile family. pic.twitter.com/t2KXdEKsQU — MESHKAT (@ProjectmeshkatE) December 11, 2023

1991年，伊朗從伊拉克獲得了40架Su-20/22。然而，這些飛機在接下來的幾年中一直收著沒有服役，直到2013年伊朗啟動了一項全面的翻修計劃。大約在2015年3月左右，有跡象顯示伊斯蘭革命衛隊空軍（IRGC-AF）已將一些Su-22轉移給敘利亞空軍，參與敘利亞內戰。

目前，伊朗擁有30架服役中的Su-22，上一次的大規模翻新是在2018年7月，當時他們成功更新並且現代化了10架Su-22。這些改進使得這些戰機具備了先進的功能，包括精靈炸彈、精準導引彈藥、無人機數據傳輸，以及使用射程達1500公里的空射巡弋飛彈的基本技術。