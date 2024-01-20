麥當勞是許多人常吃的美式速食品牌，以刻板印象而言稱不上是有益健康的餐點。美國營養師表示，其實麥當勞的菜單還是有相對較為營養的品項，下次走進「金拱門」只要避開「高油高糖高鹽」雷區，仍可放心享用，但務必記得避免天天照三餐吃。

美國福斯新聞網（Fox News）近期訪問了美國羅德島州註冊營養師卡納慈（Catherine Karnatz）、佛州註冊營養師克萊凡格（Lara Clevenger），彙整兩人意見整理出6道相對健康的麥當勞品項，避免落入高膽固醇、高飽和脂肪、大量添加糖、高鹽份的「垃圾食物」深淵：

一、蘋果片：新鮮蘋果片熱量低、有嚼感，熱量15卡、碳水化合物4克，對於絕大多數飲食概念而言都是合格食材。根據美國麥當勞官網營養資訊，麥當勞的蘋果片的總糖（total sugars），既能入菜也可以當成零嘴。在台灣，麥當勞的蘋果片以「水果袋」之名販售。

二、滿福堡（Egg McMuffin）：食材包括雞蛋、起司、培根，熱量約310卡，含有蛋白質17克、脂肪13克、淡水化合物30克，這一道其實比麥當勞另一道看起來很健康的水果楓糖燕麥片（Fruit and Maple Oatmeal）還要優質，對於想控制血糖、尋求更長時間的飽足感，滿福堡是相對適合的選項。水果楓糖燕麥片的熱量320卡，蛋白質含量僅6克，脂肪4.5克，碳水化合物多達64克。

美國營養師檢視麥當勞菜單後建議濟種「相對」健康的選項。（示意圖：shutterstock／達志）

三、酥脆雞腿堡（McCrispy）：克萊凡格說，如果偶爾想吃點兒炸雞漢堡，這是個相對安全的選項，可惜這在台灣並非常態販售品項。這種漢堡熱量470卡，比想像中低一些，蛋白質含量多達26克。

四、麥當勞漢堡（Hamburger）：卡納慈說，這是麥當勞的經典品項，與菜單上其他漢堡比較，營養成分相對較佳，熱量約250卡，蛋白質含量12克，飽足感能維持好幾個小時，番茄醬、芥末、碎洋蔥、酸黃瓜，不過，酸黃瓜可以選擇不加，畢竟麥當勞官網也註明它含有防腐劑。卡納慈強調，吃任何東西都要適量，更別以為它相對健康就天天吃。此外，吉事漢堡熱量比麥當勞漢堡多了50克。

五、經典美式咖啡（McCafé Americano）：這是能快速補充咖啡因又不會因為攝取糖份而昏昏欲睡的選項。麥當勞的經典美式咖啡，不論大杯小杯糖份皆為0，但卡納慈提醒，咖啡最好與食物搭配飲用，例如滿福堡，不能當成一頓飯灌下肚。

六、蛋捲冰淇淋（Vanilla Cone）：要是真的很想吃麥當勞的甜品，卡納茲建議選蛋捲香草冰淇淋，蛋白質含量5克，還有每日鈣質建議攝取量的15%。香草冰淇淋每份熱量200卡，包含碳水化合物33克與17克的糖；蛋捲含有180毫克的鈣質。相較之下，蘋果派（Baked Apple Pie）熱量230卡，碳水化合物33克、添加糖33克，鈣質僅6毫克。