真的有當女兒看？人妻之前剖腹產生完孩子後，老公也待在醫院不到1天的時間，婆婆竟然跑來醫院喊「不要待在醫院照顧了」，並說這麼多醫療人員，她能夠自己待著，後來，她轉到月子中心時，老公只是跑來陪她，又被婆婆打電話來罵「你到底一直待在那裡幹嘛？」，但私底下婆婆又愛打悲情牌訴苦，日後要面對這樣的婆婆人妻也感到相當無奈。

一名人妻在「Dcrad」發文，她提到之前剖腹產生完小孩，老公來陪伴還不到一天時間，婆婆跑來醫院病房後，還待不到3分鐘，就和老公勸說「不要待在醫院照顧了」，還反問她「這裡這麼多醫護人員，妳自己待在這也可以吧？」；日後，人妻轉往月子中心，老公疑似在旁陪伴太久，婆婆又打電話來罵「你到底一直待在那裡幹嘛？」，讓她感到相當難過。

人妻提到，婆婆私底下常和老公打悲情牌訴苦「我都把你老婆當成親生女兒看待」、「我這個婆婆真的有那麼不好嗎？」，甚至還說「帶小孩真的很辛苦，我真的很想幫忙你們帶」，到卻被人妻抓包都跑去打牌。

但人妻和老公訴苦後，老公為了要緩解兩人關係，只幫婆婆講好聽話，還說「我媽真的有幫把你當女兒看」類似的話語，讓她聽完感覺自己被扣上了一頂「不孝」的帽子。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「女人生小孩真的最容易看清夫家嘴臉」、「如果真的把你當女兒，會叫你一個人自己待在醫院嗎？這婆婆真的很糟糕」、「天啊 小孩千萬不要給她帶，不然她就說一天到晚幫你們顧小孩」、「到底是為什麼要給這種人蹧蹋，醫院那一段就該鬧起來了，這種人不配當人」。