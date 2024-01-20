新竹御頂攻城獅20日於「361° 瑞迪巧虎同學會」主題日迎戰臺北富邦勇士，共吸引5,002位獅紫軍進場。新竹御頂攻城獅賽前苦吞2連敗，今上半場仍受限於對手嚴防，最多曾落後至26分。下半場靠著艾夫伯與朱雲豪輪流輸出火力，成功要回領先，讀秒階段憑藉堅強團隊防守守住勝利，終場攻城獅以77比72擊敗來訪的勇士。攻城獅將於21日下午兩點三十分繼續在主場迎戰領航猿。

攻城獅上半場遭富邦勇士鎖死，僅四位球員有得分紀錄。易籃後攻城獅先是靠著艾夫伯單節狂砍16分，且團隊防守全面加壓，下半場僅讓富邦勇士拿下22分，成為逆轉勝的關鍵。林冠綸總教練表示：「中場休息時我們針對富邦的防守策略做了調整，下半場我們進攻點慢慢打開，但重點還是團隊防守強度提升，每一位球員都全力拚防守，這場勝利是全隊一起搶下來的！」

艾夫伯今日全場攻下36分、7籃板、3抄截，特別是第三節的大爆發，幫助攻城獅縮小分差。艾夫伯賽後表示：「今天上半場全隊狀態都不好，我告訴自己必須先以身作則，先從防守端展現拚勁，製造對手多次失誤後，全隊也變得更有信心，很感謝所有入場球迷力挺，整個主場帶給我們的能量是難以言喻的！」

除了艾夫伯外，朱雲豪今替補出發，在末節命中兩顆三分球，幫助攻城獅在拉鋸戰中取得領先。朱雲豪賽後表示：「很高興今天能把握機會得分，也謝謝隊友們幫我製造了很棒的出手機會，這場比賽讓我找回應有的自信。」

今日361°瑞迪巧虎同學會於攻城獅主場盛大展開，這是本季攻城獅首次「孩童專屬」主題日，現場共吸引破400位小小獅紫軍進場。為讓所有孩童滿載而歸，攻城獅球團本次與小朋友最愛的「巧虎」合作，並為孩子們規劃一系列活動，包含賽前巧虎帶動跳、中場寶寶爬行大賽、節間跳舞炒熱氣氛，讓全場小小獅紫軍笑開懷。

攻城獅球團也特別在主隊球員出場時，於大螢幕播出有小小獅紫軍親手繪製的球員視覺，且由助理教練沈欣漢愛女、艾夫伯愛女客串球員出場介紹主持人，充滿童趣的開場介紹獲全場獅紫軍歡呼。

今日攻城獅官方商品部推出巧虎主題商品，包含主題球衣、帽TEE、包屁衣、短TEE等，最熱銷款式為親子帽TEE與巧虎主題球衣，系列商品成為本週攻城獅主場的最佳穿搭，本日攻城獅商品銷售額達72萬。