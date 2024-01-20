日本流行樂天后濱崎步，憑藉百變的風格及多變的曲風，吸引無數粉絲，專輯也創下驚人的銷量，讓她被譽為平成時代歌姬之一。而私底下的她也時常會在社群平台分享生活，昨（19日）她就PO出一張美甲照，怎料意外曝光天后素顏的樣子，讓粉絲非常吃驚，替她的髮量擔憂。

濱崎步在IG上PO出一張美甲照，可以看到她長長的指甲上，塗上了鮮豔的紅色，很有如女王一般霸氣的感覺，但沒想到照片裡，鏡子卻反射出天后日常中樸素的樣子，意外成為焦點，可以看到濱崎步很認真的拿著手機在拍自己的美甲，穿著粉色毛衣，和以往妹妹頭瀏海造型不同，她把頭髮全往後梳，露出光滑的額頭。

照片一出，粉絲除了誇讚指甲很美外，也表示「臉是重點」、「自然才是第一」、「素顏比化濃妝好看」、「你的額頭真好看」、「「額頭也太光...」、「太完美了」、「指甲很可愛，簡單但可愛」、「不愧是濱崎步，怎樣都好看。」

事實上，去年（2023年）是濱崎步出道25週年，舉行了47縣巡迴演唱會，忙於工作的她，日前卻突然提出想要「優雅地引退」，震撼不少粉絲。45歲濱崎步表示出道20年以上，加上之前遇到新冠疫情和兩次產子、年齡等問題，左耳聽力和聲帶都有狀況，所以才會產生引退想法。