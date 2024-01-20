蔡壁如近日披露競選過程的內幕，直言柯文哲後來變成障礙，目前可能還處於情緒的「否定期」。不過柯文哲今（20）日前往慈濟與慈濟證嚴上人談話，還引用《靜思語》，「光不計微、善不怕小」，只要人人願意行動，累積起來就是國家社會前進動力。

蔡壁如17日在《57爆新聞》說，民調都告訴柯是第2名，甚至前一天晚上有人傳柯只差賴不到1個百分點。選舉結束後，當開出來的票是第三，柯文哲可能還處於情緒的「否定期」，「我有去安慰柯文哲的情緒」。

蔡壁如19日也在網路頻道《哏傳媒》曝光當時自己面對藍白分裂的衝擊，並直言民眾黨總統候選人柯文哲帶來的困境，且不只自己感受到，整個競選團隊也都得面對這個氛圍。

蔡壁如直言，「柯文哲後來變成障礙，雖然不能這樣說，因為柯文哲會不高興，柯粉也會不高興，但這不只有我這樣想，是所有幹部都面對到這個問題，也感受到的氛圍。」

不過，柯文哲今（20）日偕夫人陳佩琪與慈濟證嚴上人談話，也領慈濟 新年紅包。柯文哲在臉書引用《靜思語》，「光不計微，小燈能在黑暗放光明；善不怕小，怕不願發揮那一點點的力量。」希望促進「正向」與「善」的循環，只要人人願意行動，累積起來就是國家社會前進動力。