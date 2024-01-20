新北市警局昨（19日）晚實施擴大臨檢，淡水分局員警見1女子騎車載男友未戴安全帽還沿路蛇行，員警攔停，女子卻加速逃逸，至與其他車輛擦撞才停下受檢，遭查獲大量毒咖啡包。盤查時2嫌極不配合，本月17日上任的淡水分局長彭正中聞訊到場，見嫌犯故意拖延時間，造成後方車輛回堵，當場發飆「通通帶回去！莫名其妙！」2嫌才噤聲，乖乖配合調查。

昨晚11時許25歲謝姓女子騎車搭載31歲陳姓男友行經中正東路，因未戴安全帽且危險駕駛，巡邏員警見狀趨前示意停車受檢，謝女卻立即加速逃逸，員警隨即跟上並通報攔截圍捕，謝女騎車高速在車縫中穿梭，直到八勢路口擦撞其他車輛後才不得已停下。

員警當場以公共危險罪逮捕謝嫌，經附帶搜索，從置物箱內起獲毒咖啡包55包、吸食器1組，另從陳嫌身上查獲吸食器1組。

據了解，謝、陳2人雖已是罪證確鑿，卻仍在場與員警爭辯，狡辯沒看到員警攔停，「玻璃管」哪是吸食器？分局長彭正中見2嫌不配合調查，故意拖延時間，已造成後方車輛回堵，當場動怒喝叱「通通帶回去！已經給你們機會了，莫名其妙！」2嫌馬上噤聲，乖乖配合。

偵訊後，全案以毒品、公共危險罪嫌送辦，謝女另以未戴安全帽、無照駕駛、危險駕駛、拒檢逃逸等多項違規開罰。

彭正中表示，絕對支持同仁強勢執法，對壞人要更兇，不容許有任何挑釁公權力的行為，新北市治安不容挑釁，更沒有空窗期，對於任何不法犯罪，將依法嚴辦，決不姑息。