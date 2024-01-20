德州一名女士在與前夫結婚2年後，因前夫遭遇嚴重車禍腦部受損，而失去生活自理能力。雖然她已經有新的伴侶，卻依然堅守照顧前夫的責任，與現任和前夫同住已有十年之久，他們的故事在社群網路上感動了許多網友。
據美國《CBS News》報導，38歲的美國女性克莉絲（Kris Armstrong）和前夫布蘭登（Brandon Smith）於2006年結婚，2008年布蘭登在一次嚴重車禍中昏迷2個月，腦部受損，終生僅能坐輪椅，失去生活自理能力。儘管如此，克莉絲卻沒有遺忘婚禮上的結婚誓言，堅持繼續照顧前夫。雖然名義上已經離婚，但她依然和布蘭登共同居住。
克莉絲在克服低潮後重新振作，並希望建立新的家庭。她在網上認識了現任丈夫詹姆士（James），兩人因合拍很快見面。得知克莉絲的情況後，詹姆士並未拒絕，反而願意與她共同照顧布蘭登。詹姆士不僅協助換布蘭登的衣服，還親自照顧他的三餐，始終沒有抱怨眼前的困境，深深感動了克莉絲。
克莉絲在離婚後積極爭取成為布蘭登的監護人，而詹姆士則是一位單親父親。十年的婚姻過後，詹姆士的子女也與布蘭登相處得相當融洽，使這個家充滿愛。克莉絲在抖音（TikTok）上分享了整個故事，引起網友極大的感動和討論。
文章來源：This Texas woman divorced her husband to become his guardian. Now she cares for him — with her new husband
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