德州一名女士在與前夫結婚2年後，因前夫遭遇嚴重車禍腦部受損，而失去生活自理能力。雖然她已經有新的伴侶，卻依然堅守照顧前夫的責任，與現任和前夫同住已有十年之久，他們的故事在社群網路上感動了許多網友。

"I had made vows that I would be with him in sickness and health, and I took that very seriously," Kris Armstrong said of her former husband, Brandon Smith. "I didn't stay married to him, but I wanted to take care of him." https://t.co/zLl4vQPhaR https://t.co/5l3lCkIrDK — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) November 15, 2023

據美國《CBS News》報導，38歲的美國女性克莉絲（Kris Armstrong）和前夫布蘭登（Brandon Smith）於2006年結婚，2008年布蘭登在一次嚴重車禍中昏迷2個月，腦部受損，終生僅能坐輪椅，失去生活自理能力。儘管如此，克莉絲卻沒有遺忘婚禮上的結婚誓言，堅持繼續照顧前夫。雖然名義上已經離婚，但她依然和布蘭登共同居住。

#holidaysarehard #caregiver #caregiversoftiktok #tbi #tbisurvivor #griefandloss #grieftok #chosenfamily #chosenfamily💚 #christmasishard ♬ Coastline - Hollow Coves @followmetothemouse I will never forget what the first Christmas after B’s accident felt like. It felt like a giant sadness sitting on my chest. Thinking tonight of all of you who are experiencing the sadness of the holidays. Will it always hurt? Not this bad, I can promise that. Someday it will just be an ache and we can manage an ache. An ache is just the reminder of the pain but it doesn’t preclude joy. Wrappjng my arms around anyone hurting during this season. You aren’t alone in your struggle💚 #holidaysarehardwithoutyou

克莉絲在克服低潮後重新振作，並希望建立新的家庭。她在網上認識了現任丈夫詹姆士（James），兩人因合拍很快見面。得知克莉絲的情況後，詹姆士並未拒絕，反而願意與她共同照顧布蘭登。詹姆士不僅協助換布蘭登的衣服，還親自照顧他的三餐，始終沒有抱怨眼前的困境，深深感動了克莉絲。

克莉絲在離婚後積極爭取成為布蘭登的監護人，而詹姆士則是一位單親父親。十年的婚姻過後，詹姆士的子女也與布蘭登相處得相當融洽，使這個家充滿愛。克莉絲在抖音（TikTok）上分享了整個故事，引起網友極大的感動和討論。