犬舍帆布帳可依天氣狀況調整使用。（新北市動保處提供）

犬舍空間足夠，最多可容到4至5隻小型犬。（新北市動保處提供）

世界愛犬聯盟為能迅速增加流浪犬中途收容空間，設計生產移動式犬舍，捐贈20組給新北市動保處使用。動保處表示，感謝愛犬聯盟捐贈這項實用設備，未來會妥善利用，除在動物之家改建時作為暫時收容處所使用外，未來亦會借用給其他有需要縣市動保單位使用。

移動式犬舍占地面積4.5平方公尺，可容納大型犬2至3隻，小型犬4至5隻。2名工作人員只需簡易工具30分鐘內就可輕易組裝。即使場地不平整或者運輸過程中少許變形，都不會影響安裝，且堅固牢靠、可以克服許多地形障礙、不需要去整地及打地基，因屬非固定式籠舍，收納拆卸也非常方便，非常適合動物臨時安置使用。

動保處表示，新北市去年動保、收容績效再度榮獲評鑑五項第一，是與民間團體一起共同努力的結果，感謝世界愛犬聯盟捐贈創新及實用設計移動式犬舍，未來將善用這項設備資源，提供各縣市公私立動物收容所，讓全國動物都能受益，解決動物暫時收容問題，提昇動物福址。