民眾黨台中市黨部19日晚間在大里立德里活動中心開辦首場「小草扎根」里長訓練營，民眾黨台中市黨部主委、台中市議員江和樹（右）也下場分享投入里長選舉過程、經營粉專、辦活動等經驗。（江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

民眾黨台中市黨部19日晚間在大里立德里活動中心開辦首場「小草扎根」里長訓練營，吸引逾百位願意投入的民眾黨支持者「小草」參加，希望招募人才並同時備戰2026九合一選舉。（江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

潘虹恩／台中報導

2024總統大選剛落幕，民眾黨有感網路聲量高，地方基層扎根不深，民眾黨台中市黨部19日晚間在大里立德里活動中心首度開辦首場「小草扎根」里長訓練營，吸引逾百位願意投入的民眾黨支持者「小草」參加，希望招攬人才並同時備戰2026九合一選舉。

民眾黨台中市黨部19日晚間6點半在大里區立德里活動中心舉辦「小草扎根」里長訓練營，吸引約120位願意投入的年輕人參加。講師包括彰化縣民意代表張勝彬、黃怡雯以及台中多區里長林家峯、陳秋蟬、江慶賢等人，民眾黨台中市黨部主席、台中市議員江和樹也下場分享投入里長選舉過程、經營粉專、辦活動等經驗，氣氛熱烈。

江和樹表示，民眾黨過去經營沒做地方扎根，即使網路聲量高，地方組織卻無感，比如此次選舉，台灣民眾黨主席、總統候選人柯文哲聲勢雖高，得票卻落居最後，尤其民眾黨在台中拿到30％，柯執政8年的台北卻只拿到23％，「職位不見、氣勢也不見了」，可見在地扎根的重要性，民眾黨應加強陸戰與組織戰。

江和樹說，很多年輕人對參與政治充滿熱情與想像，但「當里長其實很辛苦的」，若願意將工作當成興趣、把里民視為家人，就能甘之如飴，選民給的回饋將成為走下去的動力，經營組織也沒想像中困難。希望藉由里長訓練營培養年輕人，並投入2026年的九合一選舉。

民眾黨台中市黨部也表示，記得柯主席宣布獨立參選的那天起，「突然間都沒有活動可以跑了」因為沒有地方的候選人，也喪失了曝光的機會；從投票、開票到監票，大家在短短的時間內看到了許多的弊端，因此「小草」們必須向前走，更專業的團結地方力量，讓發芽的幼苗變成小樹甚至是大樹，一起撐起國家的未來。

繼19日晚間開辦里長訓練營，江和樹20日在大里舉辦「小樹市集親子活動嘉年華」，江和樹說，許多學員昨晚參加訓練營後，今日也主動參與「小樹市集」，和民眾互動、聽民眾的心聲。