中華航空今（20）日晚間一架自台北飛往香港的航班「C919」，起飛後沒多久突然掛出代表緊急情況的「7700代碼」，180度大掉頭返航，所幸該航班順利返回桃園機場，並無發生其他意外。

華航表示，晚間一架自台北飛往香港的班機，起飛後出現機務異常的訊號，聯絡航管優先協助下降至安全的客艙壓力高度，因此並未出現失壓情形，隨後機師依標準作業程序處理，決定返航檢查，航機於晚間19時31分順利返抵桃園機場，並調派其他航機搭載旅客前往香港。

班機平安落地後，許多旅客忙著打電話報平安；一名旅客向媒體說，事發當時根據機上航行資料顯示高度為2萬多英呎，機師發現艙壓異常後立刻掉頭並下降至1萬英呎的安全高度，全程平穩且未造成恐慌，他對於華航機長的緊急處理方式表示高度肯定。

班機返抵桃園機場後，華航除了調派另一架空機載運原機乘客前往香港，也將調查故障發生原因。