1名阿婦人腳踏車走在斑馬線上要過馬路，不料，1輛休旅車疑似A住擋住，竟沒發現行人搶著左轉，差點撞上婦人。

標準入彎前不轉頭的開法！有騎士行經桃園市平鎮區南豐路與雅豐街路口時，看見前方有1名婦人牽著腳踏車，走在斑馬線上要過馬路，不料，1輛休旅車疑似A柱擋住，竟然搶快直接左轉，嚇得婦人急退3步，所幸，沒造成交通意外；對此，網友也表示，「汽車駕駛：妳停下來不就是要禮讓我嗎」、「不是看不到，是賭妳會讓」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段30秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市平鎮區南豐路與雅豐街路口，由於該路口是設置閃黃燈號誌，1名騎士行經至該T字路口時，看見1名穿著橘色外套的婦人牽著腳踏車，並且走在斑馬線上要過馬路，未料，前方1輛銀色休旅車未禮讓通過就算了，而左側1輛白色休旅車，疑似A柱擋住視線，在婦人的面前快速左轉，嚇得婦人往後退了3步，所幸，未釀成交通意外。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「眼睛不需要請捐給有需要的人」、「汽車駕駛：妳停下來不就是要禮讓我嗎」、「這油門踩下去是準備殺人嗎」、「一堆人開車轉彎的基因就是那樣，已定型」、「標準入彎前不轉頭的開法，視線只看前面，真的一對人開車只會看前面」、「不是看不到，是賭妳會讓」、「只看到A柱，沒看到人」。