陸媒界面新聞引述多名知情人士表示，輝達執行長黃仁勳本周曾造訪NVIDIA北京、上海、深圳三處辦公室，並參加NVIDIA中國區年會。這是黃仁勳時隔數年首次造訪大陸。

#造訪 #黃仁勳 #參加 #輝達 #年會