日本演藝圈近年誕生越來越多星二代，像是天王木村拓哉的2位女兒木村心美和木村光希、北村一輝的兒子北村將清，都有亮眼表現；而日劇女王篠原涼子與前夫市村正親的15歲大兒子市村優汰跟隨爸媽腳步成為演員，臉蛋更複製媽媽神顏，身高已經177公分，獲得網友激讚「比偶像還帥」。

日劇女王篠原涼子昔日與大他24歲的市村正親因合作舞台劇擦出愛的火花，2005年閃婚轟動日本演藝圈，婚後先後生下2個兒子，也是一對模範夫妻；但2021年7月24日篠原涼子宣布離婚市村正親，兒子們則跟著爸爸，大兒子市村優汰更在14歲就加入市村正親所屬事務所。

而市村優汰剛出道就與爸爸共同演出舞台劇，之後持續活躍於劇場圈；沒想到年僅15歲的市村優汰也暴風成長，現在官方身高是177公分，仍在發育期的他也被期待將來會多高大帥氣。從市村優汰Instagram都能見到他各種帥照，臉蛋更有媽媽篠原涼子的韻味，讓外界更加期待他未來在演藝圈的發展。

廣大網友見到市村優汰帥氣臉蛋和身材都很驚喜，紛紛表示，「優汰比偶像還像偶像，基因不騙人啊」、「這種顏值萬一會唱歌跳舞，簡直不得了」、「想多多在電視上看到優汰，期待他未來有更多代表作」、「爸媽都不得了，優汰壓力應該不小」。