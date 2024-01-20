「律師歌王」蘇明淵近日受訪，意外吐露半年前體檢，發現「酒精性肝炎」指數破表，比正常數值超標10倍，每天習慣喝一瓶紅酒的他，被醫生怒斥「不要命了嗎」，下令戒酒。不過他日前推出的全新台語創作專輯《心內烏空》，製作期間曾一度卡關，最後竟然還是靠著酒精才化解困境。

蘇明淵的律師身份，常讓不熟悉的人誤以為他作風嚴肅，沒想到卻也因此成了錄音時的致命傷；他1年前為了突破自我的音樂風格，邀集許多首次合作的年輕音樂人打造新歌，彼此間的陌生無形中築出一條代溝，53歲的他說：「跟年輕人溝通問題不大，最大的問題是我會自卑，因為我的年紀及身份，總覺得他們好像會怕我，很多事不敢講也不敢溝通。」

回想當時第一次錄音氣氛緊繃，「第2天我就把酒帶去了，大家心情放鬆了，錄起來就好多，我相信錄音當下的氣氛會影響作品，連帶影響到聽眾的感觀」。製作期過了半年，他體檢後決定戒酒，而當時正準備進行配唱，蘇明淵幽默說：「所以大家現在所有聽到這張專輯的配唱都是『不含酒精』。」

蘇明淵90年代以藝名「蘇兒真」踏入歌壇，連續推出2張專輯後，1998年走回法律道路，通過律師高考、現為執業律師。即便收入穩定、家庭生活美滿，但他始終沒放棄音樂，2020年以半百之齡，憑藉專輯《善良的歹人》奪下金曲獎最佳台語男歌手獎，蘇明淵說：「以我這個年紀能夠重回歌壇，還獲得獎項肯定，真的已經非常幸運，任何困難都打不倒我，唯一低潮是在於我如何突破上一張作品。」

《心內烏空》將律師執業的視角，拓廣到每個人都可能經歷過的感受，蘇明淵也揭開自己內心的「烏空」（台語黑洞），透過〈飛〉一曲吐露他身為父親，對於女兒出國留學，在祝福與不捨矛盾間，內心拉扯的黑洞，「她去巴黎留學，一方面希望她成功，但心裡也會自私想，這樣一年半花了將近350萬，會不會妳以後完成學業就在那邊工作就不回來了」？甚至擔心女兒嫁給外國人，「離我們夫妻倆那麼遠，會不會以後老了，連我們最後一面她都來不及見到」？

他也曾因跨業歌手面對各種批評，一度騷動內心另一個黑洞，「有些人難免覺得我都在做音樂，會不會官司都亂打、2邊都做得不夠出色，一開始當然會生氣，但後來我就覺得為什麼要在乎別人的看法」，他轉念自救，走出負評紛擾，「批評我的人根本沒有任何案子委託我打官司，他怎麼會知道我表現得如何，那我還需要理會嗎」？事實證明他在律師與歌手2個極端的角色間，走到如今更顯得心應手，也獲得更多讚賞。