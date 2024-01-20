王彩樺（右）跟庭庭一起受訪。（池宗玲攝）

王彩樺今（20日）與20歲的大女兒庭庭（黃于庭）台北流行音樂中心錄製「WE ARE我們的除夕夜」，母女互尬火辣舞技，最後嘴對嘴激吻20秒，讓現場尖叫聲不斷。

激吻橋段是2人一起想？庭庭否認，直呼怎麼可能，「當然是媽媽想的，我怎麼會想跟她親」。王彩樺坦言沒有問過女兒意見，「她會害羞，其實從她們小時候開始，我跟我先生都會跟她們親親抱抱，但從青春期後就會抗拒，我這次特別提出是想傳達天下父母心，一種媽媽對女兒的愛」。

這次母女同台的珍貴經驗，讓王彩樺一度落淚，「很開心有機會跟女兒一起表演，我很珍惜每次的機會」。首次在大型舞台表演的庭庭坦言壓力很大，之後對於演藝圈的發展則是順其自然，王彩樺透露有收到電影、電視的邀約，但因為女兒非本科系出身，希望她能在各方面多多學習。

庭庭透露目前單身，但是否有追求者她自己也不清楚，王彩樺則說她與先生黃品文都很開放，不會限制小孩的交往，「先生比較open，他說這時候交男友很正常，但一定要帶給爸媽看」，她說如果沒有戀愛也沒關係，就趁這時多念點書，學習才華一定會對自己有幫助。

王彩樺說，今年過年會帶2個女兒及演員羅巧倫等人一起到泰國旅行，老公黃品文則於18日前往印度進行仁波切的閉關，必須完成10萬個五體投地大禮拜，預計3個月後返台。