《邪妓》故事取材自泰國古老的神秘儀式「金面娜娜通」。（仲業文創提供）

泰國情慾驚悚片《邪妓》，因題材涉及成人情慾及恐怖血腥，受審片委員們評列為「限制級」，成為今年開春首部限制級鬼片。電影透過很多面向講述妓女的生活，向觀眾講述民眾對於信仰以及生活的掙扎，希望透過這個儀式來傳遞泰國不為人知的社會角落中，人們為了求生存不擇手段的一面。

《邪妓》故事取材自泰國古老的神秘儀式「金面娜娜通」，講述一名以性交易為生的妓女「小安」，住在貧民窟的周圍充滿污穢和妓女的老舊旅館裡。有天，小安聽到妓院媽媽桑的建議，說有一種古老邪術儀式「金面娜娜通」儀式，可以為她招來好人緣，實現她財富自由的願望。小安決定將自己作為祭品獻給看不見的靈體，但小安不知道的是，當她想要的東西越有價值，也必須拿出等值的東西交換。

「金面娜娜通」依照原文翻譯亦可被譯為「貼金法符」或「法符金面膜」，傳說這個法事能夠吸引好人緣，不只可讓自己人見人愛，還能夠充滿吸引力及魅力，進而吸引財富及好運靠近，甚至還有會讓仇人轉而可憐及愛護你，可見法力之強大。這項儀式原先在泰國是可以透過和尚幫忙進行的儀式，也有透過其他民間宗教進行的模式，因此也就有各種不同的解釋與效果存在，就看信者本身是否相信。《邪妓》將於下周五（26日）在台上映。