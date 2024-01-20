今天（20日）東北季風增強，各地水氣增加，明天（21日）寒流抵達，北部、東北部明顯轉涼，下周一（22日）寒流持續南下，各地氣溫陸續降低，下周二、下周三（23、24日）是這波冷空氣威力最強的時刻，一直到下周四（25）白天後才會逐漸回暖。

中央氣象署最新資訊顯示，明天寒流抵達，北部及東北部率先轉涼，有局部短暫雨，其他地區溫度會慢慢下降，中南部山區也有零星短暫雨，尤其越晚各地都會越冷，中部以北、東北部低溫僅12度，其他地區低溫約16度左右， 日夜溫差明顯。

寒流最冷時刻將在下周二、下周三（23、24日）登場。（圖／ 中央氣象署）

下周一寒流持續南下，入夜後北台灣將正式達到寒流標準，下周二、下周三是冷空氣威力最強的時間點，台南以北及宜花地區下探7度低溫，高屏、台東地區低溫也只有9度；降雨部分，下周一晚間至下周二受華南水氣東移影響，各地水氣偏多，中部以北、東北部及東部地區都有短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。下周三水氣逐漸減少，不過北部及東半部地區仍有局部短暫雨。

下周一、下周二（22、23日）華南水氣東移，雨勢較明顯。（圖／ 中央氣象署）

氣象署提醒，因水氣條件配合，下周一晚間至下周二，北部、宜蘭1000公尺以上山區就可能下雪，下周二中南部、花東地區2500公尺以上高山同樣可能出現降雪、路面結冰、霧淞等狀況，提醒追雪民眾注意自身安全。

下周四清晨各地感受依舊非常冷，要等到白天寒流才會逐漸減弱；下周五、下周六（26、27日）北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。