理智斷線的超哥，不等Toyz話說完，直接出手痛毆對方。(圖／Toyz直播)

前LOL冠軍、遊戲實況主Toyz(劉偉健)20日晚間到網紅《超派人生》超哥新開的餐廳用餐，未料後者疑似不滿餐點被批評，在直播中失控，當街暴打Toyz，影片曝光引發軒然大波，警方到場後，滿臉是血、衣服被扯爛的Toyz坐在路中，相當悽慘。

據了解，Toyz到超哥新開的海鮮餐廳用餐，認為海鮮不錯吃，但點名醋飯難吃，超哥則是發現Toyz在直播後，立即帶人前往現場找Toyz，兩人在騎樓下溝通，超哥表示善意批評都可以接受，但認為Toyz用字太尖銳，不該這樣批評台灣人開的餐廳。

Toyz遭痛毆，衣服被扯爛，滿頭是血坐在路邊。(圖／取自Dcard)

Toyz則不以為然，認為好吃就是好吃，難吃就是難吃，當場反問「為什麼要扯到國籍」，此時超哥臉色已經相當難看，且有向前的動作，但還是忍了下來，但Toyz因為低頭抱胸沒有看到，繼續說著「仇中嗎？講什麼東西啊，我只是吃個飯」，話音未落，超哥當場理智斷線，罵了聲國罵，直接手臂揮上去勾住Toyz脖子，雙方就這樣扭打成一團，還險些波及無辜路人。

超哥在毆打Toyz過程中，不斷飆著三字經，痛罵「來我地盤踩我」，一旁同伴則喝斥其他人不准拍攝，女生則是大哭尖叫，喊快點報警。

警方到場後，Toyz滿臉是血、衣服被扯爛坐在路中，模樣相當悽慘。也引起網友討論，意見不一：「講不贏就打人，台灣還有法律嗎」、「如果超哥沒事以後大家都學他就好」、「之前就覺得Toyz遲早被打，果然出事了」、「不管怎樣先動手就輸了」、「Toyz一看對方開新店就上門，明顯就是要踢館啊」、「不愧是流量鬼才，又有新的劇本」、「臨演連孝女都請來了，相當用心」、「在一個五歲的小孩子面前出現這個動作，超派真的扯」。

事實上2人早在去年就結下樑子，當時Toyz到超哥經營的連鎖店「超派炸雞進行食評，卻在影片結尾抓到員工到暗巷偷倒清潔後的廢棄物」，雙方因此針鋒相對，事後各推產品互相致意化解恩怨，還一同上「賀瓏夜夜秀」擁抱和解，卻在今晚爆發當街鬥毆，讓人意想不到。