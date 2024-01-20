香港73歲資深男星李龍基有「TVB御用皇帝」稱號，早年參與許多古裝影視作品演出，近年已淡出演藝圈。不過，李龍基與小他36歲的女友王青霞（Chris Wong）萌生「爺孫戀」，還傳出準備結婚，引起外界關注；但李龍基把房產過戶給女方後，婚事卻喊卡，王青霞透過戀愛騙錢的黑歷史也被挖出，受害者更出面證實，李龍基也痛心說「現在心情混亂，恕不回答任何問題」。

日前港媒指出，李龍基將不動產轉至王青霞名下後，原訂2023年底要結婚的兩人，婚事也喊卡，導致網友質疑女方根本是「拿到錢就跑」，但李龍基與王青霞一起出面表示，他並未把房產過戶，還強調王青霞家境富裕；另外兩人也澄清婚事喊卡，主要原因是女方家裡有喪事，並不是悔婚。

怎料，近日又有一名自稱「偉哥」的男子出面爆料，王青霞在美國曾公開徵婚，兩人從網路上認識，聊得相當「深入」，尚未見面王青霞就傳清涼照給他，勾起他慾火，怎料，王青霞卻馬上開口借了3萬美元（約92萬台幣）；在兩人發生關係後他也借了，但王青霞之後沒有還錢，人也消失。

據《星島頭條》報導，李龍基得知「偉哥」的爆料後，心情相當混亂，當下表示「恕我不回答任何問題了」，他說他必須先了解整件事情的始末，畢竟他是王青霞的未婚夫。