高雄24歲因涉犯性犯罪防治法遭通緝的黃姓男子，20日騎機車載潘姓未成年女友在屏東恆春鎮與軍車發生車禍時，竟因害怕遭逮而棄車棄女友徒步逃逸。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

高雄24歲因涉犯性犯罪防治法遭通緝的黃姓男子，20日騎機車載潘姓未成年女友在屏東恆春鎮與軍車發生車禍時，竟因害怕遭逮而棄車棄女友徒步逃逸。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

高雄24歲因涉犯性犯罪防治法遭通緝的黃姓男子，20日騎機車載潘姓未成年女友在屏東恆春鎮與軍車發生車禍時，竟因害怕遭逮而棄車棄女友徒步逃逸，所幸潘女僅左腳擦挫傷無大礙，軍車也無損傷，警方目前正積極追捕黃嫌中，另依肇事逃逸罪嫌將黃嫌函送偵辦。

據了解，潘女知道黃嫌是通緝犯，但不清楚男友是犯何罪，直到警方查出黃嫌是涉犯性犯罪防治法後，潘女才大吃一驚，但最令她難過的莫過於男友棄她不顧，一人逃之夭夭。

恆春警分局指出，20日下午5時許獲報有輛軍車與機車在恆春鎮省北路段發生車禍，員警到場後只見軍車駕駛及潘女在場，而經了解是張姓軍人駕駛軍車沿省北路北上，行經仁壽營區前路口欲右轉彎進入營區時，遇上騎機車的黃嫌欲向右超越軍車，雙方因此發生碰撞。

車禍當下，黃嫌害怕自己因通緝犯的身分遭逮，因此毫不猶豫地棄車棄女友徒步逃逸，不知去向。

警方說，潘女僅左腳擦挫傷，傷勢無大礙，至於車損部分為機車左側車體受損，軍車大致完好無損，而軍車駕駛酒測值為零。警方強調，目前正積極擴大調閱監視器追捕黃嫌，另依肇事逃逸罪嫌將黃嫌函送屏東地檢署偵辦。