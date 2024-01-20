根據4位區域消息來源和2位伊朗消息來源向《路透社》（Reuters）透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的指揮官正親自到葉門，協助指導和監控叛軍組織青年運動（Houthis Movement）對紅海航運的攻擊，不過葉門叛軍、伊斯蘭革命衛隊和真主黨都不予置評。

據《路透社》（Reuters）20日報導，自哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列後，伊朗加強了對青年運動的武器供應，消息來源指出，德黑蘭提供了先進的無人機、反艦巡弋飛彈、彈道飛彈和中程飛彈給葉門叛軍，後者自11月以來開始以支持加薩地區巴勒斯坦人，他們，瞄準商船。伊朗伊斯蘭革命衛隊的指揮官和顧問們還提供專業知識、數據和情報支援，以確定每天穿越紅海的數十艘船隻中，哪些是「往返以色列的船隻」好作為葉門叛軍的目標。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）在每週新聞發布會上多次否認德黑蘭參與葉門叛軍對紅海的襲擊，而伊斯蘭革命衛隊的宣傳辦公室未回應評論請求。

青年運動發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）否認伊朗或真主黨協助指導紅海襲擊，真主黨發言人未回應評論請求。青年運動自20世紀80年代崛起，反對沙烏地阿拉伯在葉門遜尼派宗教影響，他們主張透過襲擊往返以色列的船隻，來支持加薩地區的人民，直到以色列開放人道物資進入加薩走廊。

由於他們的襲擊影響了穿越葉門曼德海峽（Bab al-Mandab）的歐亞航運，引發了美國和英國對葉門叛軍目標的空襲。