泡菜一直是韓國著名國民美食，許多料理都會加入泡菜做搭配，比較傳統的家庭中，媽媽們更會親自去醃泡菜。而最近有一位正妹「Dasom」（김다솜）在IG上分享自己親手醃泡菜的照片後備受矚目，因為她有著甜美外型，穿著低胸緊身上衣，和賢慧樣貌產生強烈反差，引發網友熱議。

而Dasom的真實身分，其實是一位寫真模特兒，時常會在社群上分享各式各樣大尺度福利畫面，日前她就發布一組醃泡菜的照片，可以看到她用髮夾把秀髮盤起，上半身穿著黑色長袖緊身衣，胸口超低胸設計，加上她本來就十分豐滿的上圍，呈現出令粉絲大噴鼻血的惹火畫面，她還俏皮問說「大家都開始醃泡菜了嗎？」其中一張照片，她更是仰頭要品嚐手中泡菜。

畫面一出也吸引不少粉絲圍觀，紛紛表示「看起來很美味」、「看不到泡菜了」、「能專心醃泡菜嗎？」、「好看又好吃」、「你醃泡菜的樣子好性感」、「像漫畫的情節」、「哇，看起來很好吃，我流口水了」、「我的理想老婆」、「這就是為什麼我喜歡泡菜」、「我覺得她越來越漂亮了，真是太可愛了」、「我想學做泡菜」、「這身打扮是不是太性感了～？」、「我的眼睛該放在哪裡？」