Toyz被打後則滿頭鮮血坐在馬路上，事後由警方陪同至醫院就醫驗傷。（翻攝社會事新聞影音）

全台「最有錢YouTuber」超哥，去年曾因「超派炸雞」倒廢油事件，與號稱「美食公道伯」的網紅Toyz（劉偉健）互槓而產生嫌隙，不過兩人去年10月才在《賀瓏夜夜秀》上擁抱和解。怎料，今（20）日晚間21時許，傳出超哥疑似不滿自家餐廳被批評，當場暴怒痛毆Toyz，無論旁人怎麼拉都拉不住，警方獲報到場，將超哥帶回派出所，Toyz目前正前往仁愛醫院驗傷，將提出傷害告訴。

網友上傳影片中，只見開頭超哥先說善意批評我們都虛心受教，但不要這麼尖銳，Toyz則不滿回「那幹嘛扯國籍，仇中是嗎」，下一秒超哥當場一拳打過去，想將Toyz撂倒，雙方因此爆發扭打，拉都拉不住，一旁女生則是又哭又叫，喊話快點報警。

警方表示，今20日晚間21時許接獲報案，在北市大安區延吉街超哥所開的餐廳前，發生鬥毆事件，警方到場時，已無打架情況，Toyz則滿頭鮮血坐在馬路上，事後由警方陪同至醫院就醫驗傷，警方也將超哥帶回派出所製作筆錄，據了解Toyz將提出傷害告訴。