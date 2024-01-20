討厭的感冒終於痊癒了，為什麼鼻塞症狀還沒好？英國一項研究發現，與多數時候以鼻子呼吸的人相較，睡覺時習慣張著嘴巴呼吸的人，出現鼻塞問題的機率倍增。

英國《每日郵報》18日報導，英國家庭醫師、暢銷書作家韓德森（Roger Henderson）與通鼻精油品牌業者合作進行一項研究，調查2000名成年人的睡眠與呼吸習慣。18%受訪者根據枕邊人的說法表示，自己在睡覺時經常以嘴巴呼吸。31%自稱用嘴巴呼吸的受訪者自述，經常有鼻塞問題。

韓德森說，用鼻子呼吸是比較健康的習慣，相較之下，用嘴巴呼吸會導致輸送到體內的氧氣量變少，睡眠可能因此受到干擾，白天會覺得困頓疲勞。其次，張嘴呼吸也會導致口腔變得乾燥，進而增加蛀牙與牙齦疾病的風險，還會增加上呼吸道感染、扁桃腺發炎的機率。

感冒生病時鼻塞，患者被迫改用嘴呼吸。

韓德森表示，鼻塞與以口呼吸其實是個惡性循環，鼻塞可能就是患者用嘴呼吸的原因，張嘴呼吸的習慣也容易導致鼻塞。

至於改善之道，韓德森建議，對鼻腔使用鹽水噴霧劑或鼻腔去充血劑（decongestant），採取仰臥姿勢睡眠，並且多墊個枕頭，以加強用鼻子呼吸的模式。

人類用鼻子呼吸是與生俱來的習性，這種演化與生存有關，讓人類以口進食時可以持續呼吸，以免窒息。鼻子也有過濾作用，避免花粉等細微顆粒進入體內。鼻腔也能讓吸入體內的空氣變得濕潤，以防肺部與支氣管乾燥；冷涼的空氣還可經由鼻腔「加熱」到與體溫相同的程度。鼻腔呼吸會對氣流產生阻力，藉此維持肺部的彈性以增加氧氣攝取量。

有些人成長過程會養成用嘴呼吸的習慣，有些人則是因為鼻中膈彎曲（deviated septum）鼻軟骨分隔異常而很難用鼻子呼吸。