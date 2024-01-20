善良的長腿辣妹幫著阿伯推著回收車通過大馬路口。

人美又善良「幾霸昏」！日前有網友分享1段影片，影片中有位收資源回收的阿伯，推著回收車要通過台中市西區五權路與民權路口，由於，回收車載滿了約2人個人高的回收物資，阿伯明顯看起來推得非常吃力，此時，一旁出現1名長腿辣妹，幫忙阿伯一起推著回收車通過路口；簡單的一舉動，也讓網友讚翻「善良的女孩，good luck」、「助人是件快樂的事」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1段22秒影片，拍攝地點位於台中市西區五權路與民權路口，從影片中可見，1名阿伯推著約2個人高的回收車經過該路口，而一旁有1名穿著黑色短裙的辣妹，幫忙阿伯推著回收車，希望能讓阿伯快速通過此路口，最後，阿伯順利功過路口後，她也站在路旁看著手機，疑似等帶著友人過來；對此，原PO也在貼文寫下「謝謝妳，我的神力女超人小姐姐」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「就這麼一個動作，我覺得她就是正妹」、「人美又善良，幾霸昏」、「善良的女孩兒」、「這女孩很棒」、「善良的女孩，good luck」、「助人是件快樂的事」、「好美的女孩，雖然只是簡單的舉動，但會去做的沒幾個」、「這真的是善良又美麗」、「我戀愛了」、「祝這位小姐一生平安」。