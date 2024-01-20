76歲香港演藝圈大姊大汪明荃，至今仍活躍於演藝圈，駐顏有術的她，氣質出眾、風采依舊，近日有網友在澳門巧遇她，穿著華麗服裝的汪明荃，在著名景點大三巴前演唱自己的經典歌曲《萬水千山總是情》，引來大批路人圍觀。

汪明荃穿著一襲白色長袍形服裝，胸前有金色刺繡點綴，造型相當霸氣，而她出場時還有兩名工作人員相扶，兩旁更有大批民眾夾道歡迎，宛如女王出巡，她在現場演唱《萬水千山總是情》，唱完後還和路人握手，相當親民。

而76歲的汪明荃依舊雍容華貴，狀態保養得宜，完全看不出年紀，讓網友都驚呼「阿姐又美又閃」、「70幾這個狀態，真的很棒了」、「阿姐竟然沒肚子，太厲害」。

其實，汪明荃日前到廣州出席新書分享會，溫柔氣質打扮也被誇讚，「看到汪明荃的近照，我真是感嘆歲月對她格外的溫柔」，網友稱她的五官還是那麽的精致漂亮、皮膚白皙，頭髮就像40多歲的女人般濃密，讓人驚嘆，「最讓我羨慕的是，她的臉上、手上竟然沒有一顆老年斑，試問，70多歲的女人，有幾個沒有老年斑的？這才是低調的不老女神吧」。