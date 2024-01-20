台灣師範大學音樂系畢業的正妹黃上晏(Rubis)，有著亮麗外型和D級傲人上圍，被稱為「台師大女神」，出眾氣質搭配獨特娃娃音，收獲許多粉絲喜愛，IG上有54萬位粉絲追蹤。近日她到日本北海道旅遊，秀出在雪地中，只穿著比基尼的照片，吸引3.7萬名網友讚嘆，有人又驚又喜地問「不會冷嗎？」

黃上晏近日在IG上秀出在日本旅遊，在天寒地凍的雪地裡，她只穿著橘紅色比基尼的畫面，而且布料真的太少，就算要藏暖暖包，也沒辦法，身上唯一溫暖的地方，可能只有帶著保暖耳罩的耳朵和穿著毛襪的腳了，不過就算天氣很冷，也無法澆熄黃上晏充滿青春、熱情的活力，她不斷擺出性感的姿勢拍照，其中一張背面照，更是秀出誘人的蜜桃臀，和性感S曲線。

黃上晏還笑說「每張都太喜歡了，最後決定放一張最快樂的照片當封面」，粉絲欣賞完美照後則表示「看起來好冷喔」、「看妳的照片，我內心在雪地超熱小鹿亂撞」、「晏真的太頂了」、「這才叫神」、「現在是流行雪地穿比基尼嗎」、「雪地比基尼，不凍嗎」、「不好意思，我狂噴鼻血」、「張張都很充滿活力！」、「太熱情了，融化」。